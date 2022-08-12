النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان القطارات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وزارة النقل، استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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