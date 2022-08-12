لنظر أمر عاجل.. اجتماع طارئ في مجلس النواب غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائبان أميرة صابر، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس إيهاب منصور، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مجلس النواب يجتمع غدًا السبت في اجتماع طارئ.

ونشر منصور، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل "فيسبوك"، منشور قال فيه: السادة النواب الموقرون، بعد التحية والتقدير، عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غدٍ السبت 13 أغسطس 2022، لنظر أمر عاجل. رجاء التفضل بالحضور للأهمية، مع خالص تحياتي وتقديري، الأمين العام، المستشار: أحمد مناع".