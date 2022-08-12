في جلسة "أبناء مصر" الـ11 للحوار الوطني: قضايا الاقتصاد تتصدر.. ومطالب بإحياء الحياة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد حزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات رئيس الحزب، جلسته النقاشية الحادية عشر حول أولويات الحوار الوطني، بحضور عدد من كوادر الحزب والخبراء، بينهم الدكتور محمد والي أمين عام الحزب، العميد جمال إمام الخبير الاستراتيجي، و اللواء طلعت السيد مساعد الأمين العام، والدكتور شيرين الهادي رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، والدكتور أبو بكر سرحان رئيس لجنة الشئون الافريقية بالحزب، والدكتورة شيرين فوزي.

في بداية الجلسة، قال المهندس مدحت بركات، إن الحوار الوطني مساحة جديدة منحها الرئيس السيسي لجميع المصريين والقوى السياسية وذلك بهدف التكاتف لبناء الجمهورية الجديدة والديمقراطية الحديثة، مشيرا إلى أن الحوار جاء في توقيت مناسب.

وأضاف بركات أن الحوار الوطني لم يحدث خلال السنوات الماضية، نظرا لوجود تحديات متعلقة بتحقيق الأمن والاستقرار، والتي كانت أولوية لدى الدولة والمصريين في ذلك التوقيت، مؤكدا أن الحزب يهتم بالمحور السياسي وعلى رأسه الأحزاب نظرا لكونها جسد السياسة.

ونوه رئيس حزب أبناء مصر، بأن الحزب بدأ الحلقات النقاشية منذ إعلان الرئيس السيسي عن الحوار الوطني لمعرفة أولويات كل حزب للحوار، حيث وصل عدد الحلقات حتى الآن إلى 11 حلقة نقاشية، شارك فيها العديد من الأحزاب المختلفة.

وأضاف المهندس مدحت بركات، أن مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الكاتب ضياء رشوان وضع عدد المحاور والقضايا التي سيناقشها الحوار الوطني، حيث حاز المحور السياسي على أغلبية الأصوات يليه الاجتماعي ثم الاقتصادي، موضحا أن المحور السياسي سيناقش قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمحليات وحقوق الإنسان.