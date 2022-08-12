42 ثانية انتهت بجثتين.. فيديو يوثق حادث الـ"جيت سكي" بمارينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل

حصل "الخليج 365" علي اللقطات الأولى لحادث اصطدام "جيت سكي" بمارينا، لانش مائي تقوده طالبة تدعى "أية.ا" بقارب هوائي "تيوب"، والذي أسفر عن مصرع الصيدلي "دريم سمير"، ولحق به نجله "يوسف دريم" بعد 12 يوم داخل المستشفى، كما أسفر الحادث عن إصابة "جينا تواضروس" و "سما دريم".

ووثق فيديو مدته 42 ثانية -يتحفظ الخليج 365 على نشره- والذي سجله أحد أفراد الأسرة، لتوثيق الرحلة لحظات السعادة بين الأطفال ووالديهم أثناء قضائهم عطلة صيفية بالساحل الشمالي، قبل إن يصطدم بهم "جيت سكي" بشكل قوي أدى لسقوط الطفل ووالده في الماء من قوة الاصطدام وأسفر عن وفاة الأب في الحال .

وقبل وقوع الحادث بعدة ثواني ظهر صوت سائق اللنش الخاص بالمجني عليهم، ينادي على الفتاة المتسببة بالحادث اثناء قيادتها لـ"جيت سكي" بسرعة فائقة، "بصي قدامك .. بصي قدامك".