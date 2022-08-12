مصرع شخص وإصابة آخر.. سيارة تريلا تدهس دراجة نارية بالقطامية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن اصطدام سيارة نقل "قلاب" بدراجة نارية يستقلها شخصان بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

بإجراء التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) قائد السيارة المشار إليها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تبين عدم حمله "رخصة قيادة" وباستدعاء المصاب تعرف على السيارة، واتهم المذكور بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.