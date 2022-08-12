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إيبارشية حلوان والمعصرة تنفى إطلاق نار على منزل القس أثناسيوس

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القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يفيد بإطلاق أعيرة نارية من سيارة مجهولة، تجاه منزل القس أثناسيوس رزق كاهن كنيسة البابا شنودة الثالث بمنطقة 15 مايو.

 

وقال إيبارشية حلوان والمعصرة في بيان لها اليوم الجمعة، إنه بخصوص ما نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق أعيرة نارية على منزل القس أثناسيوس رزق بمدينة 15 مايو، نطمئن الجميع أن أبونا أثناسيوس وأسرته بخير.

 

وأضافت إيباريشية حلوان والمعصرة في بيانها، الخبر كاذب وعارٍ عن الصحة، وشكرًا لرجال الشرطة على سرعة التحرك والفحص وبث روح الأمان بين الجميع، ونطلب سلامًا لبلادنا مصر. وتُهيب الإيبارشية شعبها بعدم الانسياق وراء أي أخبار دون تحري الدقة من مصادرها الموثوق بها. 

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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