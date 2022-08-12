شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم ورشة حول "الاستغلال الأمثل للموارد المالية بالمحافظات" والان مع تفاصيل الخبر
و أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى أنه يجرى التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، لرفع كفاءة العاملين بالإدارات المالية و الهيئات الاقتصادية بالمحافظات فيما يتعلق بموازنة «البرامج والأداء»، والتى تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030»، مشيراً الى أن تلك البرامج تساعد على سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج المحافظات التنموية بأهداف الحكومة، على نحو يُسهم فى التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالوحدات المحلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية بالمحافظات، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة بجميع المحافظات.
وأضاف شعراوى، أن تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالمحافظات والهيئات الاقتصادية التابعة لها، بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية و الذى تطبقه وزارة المالية، يساعد فى تطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، و تعزيز حوكمة المنظومة المالية المحلية بالمحافظات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة المستمر فى دعم جهود مختلف المحافظات على تحسين الموارد المالية والاستغلال الأمثل لها بما يساهم فى دعم خطط وبرامج الدولة فى العديد من الملفات .