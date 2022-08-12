شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ننفذ 7 محاور مرورية عملاقة تحقق نقلة تنموية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تشهد تنفيذ " 7 " محاور مرورية عملاقة، ستساهم في تحقيق نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق، بالإضافة إلي تنفيذ مخطط تطوير الأسواق والمناطق العشوائية وتوفير مساكن حضارية لتحقيق حياه أفضل للمواطنين وأشار محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعدد من المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتي منها تطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية بهدف الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة .

وأكد محافظ الجيزة أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول عدد من المدارس الجديدة والتوسعات للمنظومة التعليمية مما سيساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول ، مؤكدًا أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تحقيق نقلة نوعية فى المنظومة التعليمية بما يتواكب مع النظم الحديثة .

وكلف محافظ الجيزة خلال الأجتماع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الأنتهاء من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين، كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الأنتهاء من وصلات الصرف المنزلية بمركز ومدينة العياط لتحقيق الأستفادة القصوي من المشروع لما له من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد علي تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حضر اللقاء أبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.