مباحث القاهرة تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بمنطقة الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهمت مأمورية من مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة ورشة اتخذها شخصين وكرا لتصنيع الأسلحة البيضاء.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (شخصين) بإدارة ورشة كائن بدائرة القسم لصناعة الأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطهما وعُثر بداخل الورشة على ( 38 قطعة سلاح أبيض "مختلفة الأنواع" – مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بإدارة الورشة "بدون ترخيص" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.