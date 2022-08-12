بـ 13 فرد خرطوش.. ضبط شخصين لاتجارهما في الأسلحة النارية ببني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية، شن حملات أمنية بمديريات الأمن لاستهداف العناصر الإجرامية من حائزي ومروجي الأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر) بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة متخذان من دائرة المركز محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد 13 فرد محلي) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.