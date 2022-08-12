18 تاجر مخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي.. الداخلية تطارد تجار الكيف بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها

ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 19متهم لـ8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7265 حكم قضائي متنوع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.