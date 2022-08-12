مباحث المصنفات تداهم مطبعة تُقلد مُلصقات وعلامات تجارية في المرج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات مطبعة بدون ترخيص في المرج.

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المطبعة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملصقات والعلامات التجارية "مقلدة" لماركات مختلفة مملوكة للغير وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المطبعة على (ع 25000 غلاف خارجي - 100 رول ورق "خامات تصنيع"- 6 ماكينات تصنيع).

وبمواجهته، اعترف بتقليد المضبوطات بدون تفويض من الجهات المختصة لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.