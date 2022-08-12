أحد مطلوب لتنفيذ 48 سنة.. ضبط 3 متهمين هاربين من أحكام في القليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص، أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في 171 قضية "تبديد" والمقضي فيها بالحبس 48 سنة و3 أشهر، وجمعيهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وضُبط بحوزة اثنين منهم "2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

وبمواجهتهم أقر أحدهم بالأحكام الصادرة ضده، كما اعترف المتهمين الآخرين بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.