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أحد مطلوب لتنفيذ 48 سنة.. ضبط 3 متهمين هاربين من أحكام في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص، أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في 171 قضية "تبديد" والمقضي فيها بالحبس 48 سنة و3 أشهر، وجمعيهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وضُبط بحوزة اثنين منهم "2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

وبمواجهتهم أقر أحدهم بالأحكام الصادرة ضده، كما اعترف المتهمين الآخرين بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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