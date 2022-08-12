ضبط 3 كيلو حشيش بحوزة شخصين في الشروق

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل.

الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" ويعمل عليها كسائق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات - مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة).

محمد يوسف

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