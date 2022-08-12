شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلو جرام.
- البطاطس بسعر 7 جنيهات
- البصل الأبيض 3 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 9.5 جنيه.
- الجزر بـ 7:5 جنيه.
- الخيار بـ 9.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.
- الليمون بـ 12 جنيها.
- فاصوليا بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ 34 جنيها.
- بامية بـ26 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- وورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.