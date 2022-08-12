شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلو جرام. ‎‏‎- البطاطس بسعر 7 جنيهات ‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات. ‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات. ‎‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيه. ‎‏‎- الجزر بـ 7:5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 9.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ15 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها. - فاصوليا بـ15‎ جنيها. ‏- بلح بارحى بـ 34 جنيها. - بامية بـ26‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎- وورق عنب بـ19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.