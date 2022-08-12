وزير الأوقاف خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بالقلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشر، اليوم، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بالقلعة بمحافظة القاهرة.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة عن "دور المسجد ومكانته"، ويتلو القرآن الشيخ طه النعماني.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار المدِّ له في مهام منصبه لمدة عام تبدأ من يوم ١٣ أغسطس.

وقال المفتي في بيان له اليوم: "إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني"، مؤكدًا أنَّ قرار التجديد للمرة الثانية يمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج.

وتابع: "نحن لا زلنا على العهد مستمرين في جهودنا التي بدأناها قبل سنوات في دار الإفتاء المصرية من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين والمنهجية الوسطية الأزهرية التي تتميز بها مصر، والتي تحفظ استقرار المجتمعات".

جدير بالذكر أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٥٤ لسنة ٢٠٢٢ بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٣، وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.