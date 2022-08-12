طقس الساعات المقبلة.. ارتفاع الرطوبة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن الإحساس بالطقس، يكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

وأكدت أنه توجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن الرياح تنشط على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.