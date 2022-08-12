وزير الري: مشروع قناطر ديروط يهدف لتوزيع المياه على 45 موقعا بنطاق المشروع



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية يشتمل على إنشاء سبع قناطر وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه ل 45 موقعا بنطاق المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي الموقف التنفيذي للمشروع، حيث يتم حاليا الردم المؤقت بالمجرى المائي، ووصول 3 آلاف طن من الستائر المعدنية لموقع المشروع، والمقرر استخدامها بالسد المؤقت الذي سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة، كما تم البدء في تركيب الكوبري المؤقت المقرر استخدامه في الموقع أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتي الديروطية والبدرمان، ويجري إعداد منطقة الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة التي سيتم استخدامها خلال الإنشاء.

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ جسات التربة داخل القطاع المائي لبحر يوسف، وكذلك بالموقع الجديد لأفمام ترع البدرمان والديروطية والساحلية وأبوجبل، حيث تهدف هذه الجسات للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها.

يشار إلى أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، وذلك استكمالا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الذهب.