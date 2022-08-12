10 أسباب وراء اختيار الحكومة منطقة بشتيل لإنشاء محطة قطارات الصعيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تُواصل الحكومة، في تنفيذ أعمال وإنشاء محطة قطارات الصعيد في الجيزة، لخدمة المواطنين من أهالي الصعيد.

ويرصد "الخليج 365" أسباب اختيار المحطة في موقعها الجديد على النحو التالي:

1- عند اختيار موقع المحطة روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.

2- تعتبر المنطقة، هي التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي/ الإسكندرية - إمبابة / المناشي/ القباري).

3- وجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة (مترو الأنفاق/ مونوريل 6 أكتوبر/خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي).

4- روعي في اختيار المنطقة وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور ترعة الزمر/ محور شارع السودان/ محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو).

5- موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي وأتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب.

6- محطة قطارات صعيد مصر الجديدة ستقدم خدمات مميزة للركاب.

7- المحطة ستكون ‏ذكية تبادلية ‏ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات.

8- تحتوي المحطة على شاشات إرشادية للراكب.

9- تضم المحطة، بوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة.

10- محطة قطارات صعيد مصر الجديدة، مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها وبها خدمة Wi-Fi.