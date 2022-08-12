شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر والأوقاف يطلقان قافلتين دعويتين بكفر الشيخ والإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قافلتين دعويتين إلى محافظتى "الإسكندرية، كفر الشيخ"، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" المسجد مكانته ورسالته ودوره فى المجتمع " .

وفيما يلى أسماء العلماء المشاركين فى كل قافلة:

أولًا: قافلة الإسكندرية (إدارة وسط).

1. د/ محمد إبراهيم رجب مدير إدارة الفتوى بالديوان العام الكبير -أبيس القرية العاشرة / محرم بك

2. الشيخ/ محمود إبراهيم عبد الرحمن طه بمجمع البحوث الإسلامية الصحابة الشاطبي / وسط

3. الشيخ/ هاشم سعد سعد الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية الشهيد إبراهيم عبد القادر- القلعة محرم بك

4. الشيخ/ أحمد محمد محمد علي سعد بمجمع البحوث الإسلامية النبي دانيال -محطة مصر شارع النبي دانيال / وسط

5. الشيخ/ عبد الموجود حسن أحمد إمام وخطيب القدوس -الحضرة الجديدة / محرم بك

6. الشيخ/ فاروق دياب دياب أبو سعد بمجمع البحوث الإسلامية عبد الرازق الوفائي- شارع النبي دانيال / وسط

7. الشيخ/ عاصم محمد محمد سعد أبو يوسف إمام وخطيب السلام- مدينة أسيد بجوار جرين بلازا / محرم بك

8. الشيخ/ يسري محمد عبدالحميد النكلاوى بمجمع البحوث الإسلامية سيدي أحمد المتيم الشلالات باب شرق / وسط

9. الشيخ/ عمرو يوسف صالح الأنصاري إمام وخطيب نصر الدين - شارع النصر أمام جرين بلازا

10. الشيخ/ محمد موسى دياب درة بمجمع البحوث الإسلامية سيدي محمد الشاطبي- الشاطبي / وسط

ثانيًا: قافلة كفر الشيخ (مدينة بلطيم).

1. د/ عنتر بلتاجي بلتاجي رزق عضو المكتب الفني للوزير بالديوان العام الفيروز - بلطيم

2. الشيخ/ عادل عبد الصمد يوسف بمجمع البحوث الإسلامية الأمل- بلطيم

3. د/ محمد عبد ربه عبد السلام عضو مكتب رئيس القطاع الديني بالديوان العام النرجس- بلطيم

4. الشيخ/ أحمد زيدان سعد حميدة بمجمع البحوث الإسلامية السلام- بلطيم

5. د/ أشرف إبراهيم الشوادفي عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بالديوان العام عباد الرحمن- بلطيم

6. الشيخ/ طلعت زكريا محمد أبو حسن بمجمع البحوث الإسلامية الرحمة - بلطيم

7. الشيخ/ عطا محمد عطا بسيوني وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ الشبان المسلمين- بلطيم

8. الشيخ/ فؤاد يحي شعبان الدسوقي بمجمع البحوث الإسلامية مصطفى شلبي- بلطيم

9. الشيخ/ عبد القادر عبدالله سليم مدير الدعوة بأوقاف كفر الشيخ السواحل- بلطيم

10. الشيخ/ وائل رمضان خطاب علي بمجمع البحوث الإسلامية يعقوب- بلطيم