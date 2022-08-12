شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الجهاز الصغير يعادل التكييف فى استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر غلاية المياه من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاك للكهرباء وتعادل التكييف فى كميات الاستهلاك رغم صغر حجمها وتوجد بمعظم المنازل، لذلك ينصح باتباع بعض الخطوات البسيطة التى تقلل من استهلاك الغلاية وخفض قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالاتى:

1- حجم غلاية المياه يجب أن يكون موفر للطاقة ومناسب لاحتياجاتك اليومية.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلى كمية المياه التى تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه - يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائى بعد الانتهاء من الاستخدام.