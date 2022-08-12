لماذا تظهر حبوب الشباب في فصل الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، أسباب ظهور حبوب الشباب في فصل الصيف، وكيفية التعامل معها حتى لا تترك أثرًا على البشرة.

وقالت وزارة الصحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ، إن هناك أمراضا تصيب الجلد خلال فترة الصيف متمثلة في حب الشباب.

وأوضحت أن بعض الأشخاص يعانون مع من تزايد ظهور حب الشباب في موسم الصيف، وخاصة ذوي البشرة الدهنية، حيث تزداد إفرازات الغدد الدهنية مع المسام المفتوحة وبالتالي يسهل التصاق الأتربة بالبشرة وتكون الحبوب

ونصحت الوزارة، بعدم ملامسة هذه الحبوب أو الضغط عليها حتى لا تترك آثارا على البشرة وكذلك حتى لا تنتقل العدوى من مكان لآخر