رسالة عاجلة من "محلية النواب" لوزير التنمية بشأن استكمال المباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسالة عاجلة إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بشأن استكمال المباني الخاصة بالمواطنين.

وقال السجيني في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس:"إن نموذج 10 هو بمثابة رخصة قانونية لاستكمال المباني، واللي عايز يصب السقف يصُبه، خصوصا بعد التوافق على أن نموذج 10 بمثابة رخصة قانونية لاستكمال المنشئ بشكل قانوني سليم".

وتابع السجيني: "الناس مبسوطة جدًا بعد حل أزمة نموذج 10، وعلى وزير التنمية المحلية، ضرورة التنسيق بشأن استصدار الكتب الدورية المعنية بهذا الأمر، قائلا:" مفيش داعي نتعب الناس معانا".