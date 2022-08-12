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رسالة عاجلة من "محلية النواب" لوزير التنمية بشأن استكمال المباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسالة عاجلة إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بشأن استكمال المباني الخاصة بالمواطنين.

وقال السجيني في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس:"إن نموذج 10 هو بمثابة رخصة قانونية لاستكمال المباني، واللي عايز يصب السقف يصُبه، خصوصا بعد التوافق على أن نموذج 10 بمثابة رخصة قانونية لاستكمال المنشئ بشكل قانوني سليم".

وتابع السجيني: "الناس مبسوطة جدًا بعد حل أزمة نموذج 10، وعلى وزير التنمية المحلية، ضرورة التنسيق بشأن استصدار الكتب الدورية المعنية بهذا الأمر، قائلا:" مفيش داعي نتعب الناس معانا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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