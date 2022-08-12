تأكيدًا لمصراوي.. تفاصيل انتهاء أزمة سكن أطباء التكليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء،انتهاء مشكلة توفير سكن لإقامة أطباء التكليف بالوحدات الصحية المكلفين للعمل بها، بعدما تلقت شكاوى من بعض الأطباء بمحافظات الأقصر وبورسعيد والبحر الأحمر تضرروا فيها من عدم توفير استراحة لإقامتهم بجهات عملهم المكلفين بها.

وسبق أن أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي قبل أيام، حل أزمة سكن الأطباء التي أثيرت خلال الأيام الماضية.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إنه جرى وإنهاء تلك الأزمة بتوفير سكن لائق لأطباء التكليف الجدد، والعمل مستقر في الوقت الراهن.

وقال اللجنة النقابية المشكلة لمتابعة مشكلات أطباء التكليف، إن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء تواصل مع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية كما تواصل أعضاء اللجنة النقابية مع مسؤولي المحافظات لحل تلك المشكلات، وتابعت اللجنة النقابية مع الأطباء أصحاب الشكاوى الذين أكدوا توفير السكن لهم.

وتقدمت نقابة الأطباء بالشكر لمسؤولي وزارة الصحة على حل تلك المشكلات، مؤكدة سعيها لنفس أهداف وزارة الصحة نحو توفير بيئة آمنة للعاملين بالقطاع الصحي لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري، والتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

وشددت اللجنة على تواصل نقابة الأطباء مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة لبحث بعض مشكلات أطباء التكليف الواردة للنقابة وعلى رأسها تضرر كثير من الأطباء من التكليف الإجباري على الجهات الخارجية ومنها وحدات التأمين الصحي وعدم مساواتهم بزملائهم المكلفين بالعمل في الوحدات التابعة لمديريات الصحة.

اقرأ أيضًا:

بعد شكاوى النقابة.. الصحة: حل أزمة سكن أطباء التكليف