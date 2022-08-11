شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى" توضح خطوات ملئ استمارة التنسيق الإلكتروني وموعد تقليل الاغتراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على فتح باب التنسيق الإلكتروني للجامعات المصرية، موضحًا أن موقع التنسيق الإلكتروني متاح لمدة 24 ساعة بدءً من اليوم ولمدة 5 أيام، بالإضافة إلى إمكانية التوجه إلى معمل التنسيق بأي جامعة حكومية لاختيار الرغبات التي يريد ملئها، بمساعدة أحد الموظفين.

ونصح عبدالغفار خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج التاسعة المذاع عبر القناة المصرية الأولى، خريجي الثانوية العامة، بالتحلي بالهدوء وعدم التسرع، مشيرًا إلى أنه متاح التعديل على الرغبات ولن يتم قبول سوى الرغبات الأخيرة التي تم وضعها.

وقال عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك متسع من التخصصات التي أضيفتن مؤخرًا ما يزيد الفرص للطلاب بعد التخرج من التحاق بوظائف يجيدونها، موجهًا رسالة إلى أولياء الأمور باحترام رغبات أبنائهم التي يريدون ملئها نظرًا لأنها تحدد مستقبلهم الدراسي والمهني.

وأضاف، لا يجوز تعديل الرغبات بعد انتهاء فترة التنسيق وهي خمسة أيام لأن سيتم حجز المقاعد بالكليات وفقًا للأعداد المتقدمة آنيا، لافتًا إلى أن على الطلاب اختيار الكليات وفقًا لمناطق الجغرافية الإجبارية.

وتابع، بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق، وبدء المرحلة الثانية، سيتم البحث في أمر تقليل الاغتراب، ما يمنح الفرص لبعض المغتربين للدراسة في مناطقهم الجغرافية، منوهًا إلى أن ذلك سيتم وفقًا للأولويات.