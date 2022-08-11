شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ مفتى الجمهورية لتجديد الثقة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته بالتجديد له لمدة عام متمنيًا له ولدار الإفتاء المصرية تحت قيادته مزيدًا من السداد والتوفيق، قائلا:" مع خالص شكرنا وتقديرنا جميعًا للرئيس على دعمه الكبير ورعايته للخطاب الديني الوسطي المستنير".

ولد الدكتور شوقى علام، فى قرية «زاوية أبوشوشة» التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتحديدًا يوم 12 أغسطس 1961، وتلقى تعليمه الأول فى «كُتاب» القرية، حيث حفظ القرآن وهو فى الـ11 من عمره.

التحق «الشيخ شوقى علام» بعدها بمعهد "أبو شوشة الأزهرى " فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وفى المرحلة الثانوية انتقل إلى معهد الدلنجات الأزهرى، قبل التحاقه بجامعة الأزهر- فرع طنطا.

حصل على درجة الليسانس عام 1984 من كلية الشريعة والقانون بتقدير «جيد جدًّا» مع مرتبة الشرف، وعمل معيدًا بالكلية قبل حصوله على الدكتوراه عام 1996، بعدما قدَّم بحثًا بعنوان «إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعي»، ثم توالت أبحاثه فى الفقه الإسلامى الإسلامي ومشكلات الحياة الزوجية وقضايا المرأة فى في المجتمع المعاصر.

تدرج فى المناصب بكلية الشريعة والقانون، من معيد إلى مدرس مساعد، ثم أصبح أستاذًا مساعدًا وأستاذًا ثم رئيسًا لقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا.

صدر قرار رئيس الجمهورية بتوليه المنصب مفتيًا للجمهورية، بداية من 4 مارس سنة 2013م إلى الآن.