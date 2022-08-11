شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أجر الميزة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي عند بلوغ سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت اليوم الخميس الجمعية العمومية ( العادية والغير عادية ) لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى، وذلك بقاعة التدريب بالمبنى المالى، برئاسة المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة الصندوق، وعدد من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، ومراقب الحسابات والأعضاء المشتركين بالصندوق.

وطبقا لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية، تم عرض الحساب الختامي والميزانية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على الدراسة الاكتوارية الجديدة لزيادة أجر الميزة، التي تصرف للاعضاء عند الخروج لسن المعاش على ألا تتضمن أية أعباء جديدة على عاتق الأعضاء المشتركين بالصندوق ، كما تم التجديد لمراقب الحسابات ( المحاسب القانونى ).

وفور إنتهاء الجمعية العمومية (الغير عادية) تم إجراء الانتخابات الخاصة بالتجديد الثلثى لعدد (2) عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المنتخبين، طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية للنظام الأساسى للصندوق ، وترشح كلا من ( فاطمة عبد الرسول محمد كبير كتاب، وسلوى خميس احمد خميس كبير اخصائي تنمية إدارية، احمد علي احمد محاسب ثان، محمد فتحي عبدالله ضابط ارشاد ثان، محمد محمود محمد كبير فنيين إعمال هندسة مساعدة)، واسفرت النتيجة عن فوز مرشحين وهم فاطمة عبد الرسول، وسلوى خميس احمد خميس.