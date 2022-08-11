الصحة توصي 4 فئات بـ"لقاح الإنفلونزا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي: "نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، للوقاية من 4 فيروسات متوقع انتشارها هذا الموسم".

وأوضح أن الفئات الأكثر احتياجا للحصول على لقاح الإنفلونزا، هي الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا وهم "الحوامل - كبار السن -الأطفال الصغار - المصابون بضعف المناعة".

وأشار إلى أن هناك أمورا تزيد من مضاعفات الأنفلونزا وعلى رأسها "أمراض السرطان - أمراض الكلي والكبد - مرض السكري - الربو - والانسداد الرئوي المزمن - أمراض القلب -التليف الكيسي".