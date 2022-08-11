أخبار مصر

نزع ملكية 36 عقارا لتوسعة شارع أنور السادات في الجيزة (الجريدة الرسمية)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رقم 393 لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار: تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وتوسيع شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة، والموضح بيانها بالكشوف المرفقة التالية.

لمزيد من التفاصيل، الاطلاع على نص القرار والأسماء بالجريدة الرسمية:

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا