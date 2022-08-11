نزع ملكية 36 عقارا لتوسعة شارع أنور السادات في الجيزة (الجريدة الرسمية)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رقم 393 لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار: تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وتوسيع شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة، والموضح بيانها بالكشوف المرفقة التالية.

لمزيد من التفاصيل، الاطلاع على نص القرار والأسماء بالجريدة الرسمية: