بدء إدخال "إسكوتر الإسعاف" للعمل في هيئة الإسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء إدخال "الاسكوتر الكهربائي الإسعافي" للعمل بأسطول هيئة الإسعاف، موضحة أنه صديق للبيئة.

واستعرضت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مميزات الإسكوتر الكهربائي الإسعافي على النحو التالي:

- يمثل أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين.

- يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة

- يهدف إلى إسعاف المصاب بواسطة المسعف (قائد الاسكوتر).

- المسعف يكون بحوزته حقيبة "الإسعافات الأولية" التي تحتوي على المستلزمات الطبية

- يتم إسعاف المصاب بشكل أولي لحين وصول سيارة الإسعاف إلى الموقع.

- الاسكوتر صديقا للبيئة.

- لا يصدر منه أي عادم نهائيا.

- يعمل من خلال الشحن الكهربائي.

- يتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلو متر في الشحنة الواحدة.