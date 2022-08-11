انعقاد الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

انعقدت اليوم الخميس الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، وذلك بقاعة التدريب بالمبنى المالي، برئاسة المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة الصندوق، وعدد من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، ومراقب الحسابات والأعضاء المشتركين بالصندوق، وطبقًا لجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية، تم عرض الحساب الختامي والميزانية.

كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على الدراسة الاكتوارية الجديدة لزيادة أجر الميزة، التي تصرف للأعضاء عند الخروج لسن المعاش على ألا تتضمن أية أعباء جديدة على عاتق الأعضاء المشتركين بالصندوق، كما تم التجديد لمراقب الحسابات (المحاسب القانوني).

وفور انتهاء الجمعية العمومية (غير العادية) تم إجراء الانتخابات الخاصة بالتجديد الثلثي لعضوين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المنتخبين، طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي للصندوق، وأسفرت النتيجة عن فوز مرشحين من خمسة مرشحين وهم فاطمة عبدالرسول محمد، وسلوى خميس أحمد خميس.