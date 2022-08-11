المستشار القانوني للأهلي: فشل محاولة مرتضى منصور للالتحاق بأحد المستشفيات لتنفيذ حكم الحبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد الصاوي:

أصدر محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بيانا بشأن الحكم الصادر لصالح موكله الكابتن محمود الخطيب ضد المحكوم عليه مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك.

أضاف البيان الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه تم حصر حكم الحبس تحت رقم 116 لسنة 2022.

تابع: فشلت محاولة المحكوم عليه للالتحاق بأحد المستشفيات لتنفيذ الحكم بها بعد تقديم أوراق طبية مشكوك في صحتها لجهات التنفيذ، موضحا أنه لا يجوز إيداع محكوم عليه بأحد المستشفيات(طبقا للائحة السجون) إلا بعد تسليم نفسه وعرضه على الطب الشرعي (تحت إشراف النيابة العامة) لبيان مدى استحقاقه لذلك من عدمه _ وفق البيان_.

أشار إلى أنه جار اتخاذ اللازم قانونا بشأن مداخلة المحكوم عليه بالامس بأحد البرامج التليفزيونية التي حوت سخرية واستخفاف بالحكم القضائي الصادر بحبسه شهر واجب النفاذ.