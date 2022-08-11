"مش شايفة أني عملت حاجة".. ننشر نص أقوال المتهمة بقتل صيدلي ونجله في حادث "جيت سكي" بمارينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد الصاوي:

تستكمل النيابة العامة، التحقيقات في واقعة اصطدام لانش مائي بقارب هوائي في بحيرة بشاطئ مارينا 2 بالساحل الشمالي، وأسفر الحادث عن وفاة الصيدلي "دريم سمير"، ونجله "يوسف دريم سمير" بعد 12 يوم بالمستشفى متأثراً بإصابته، وإصابة كلاً من "جينا تواضروس" و "سما دريم سمير".

وقالت المتهمة "آية المحمدي" في تحقيقات النيابة -حصل الخليج 365 على نسخة منها- إنها المرة الأولى التي تقود بها دراجة مائية في البحيرة، وأن أحد العاملين قام بتعليمها كيفية قيادتها وأنها كانت متحكمة بها وتسير بالمكان المخصص لها ولم تقترب من أحد.

وأضافت المتهمة أنها تفاجئت بظهور القارب الهوائي "التيوب" أمامها في أقل من ثانية، ولم تقدر على تفادي المجني عليهم، وبسؤالها عن المتسبب الأكبر من حيث نسبة الخطأ في وقوع الحادث، قررت "انا مش شايفة أني عملت حاجة، ومشوفتهمش قدامي".

وبعد عرض فيديو الحادث على المتهمة، قالت أن اللانش الخاص بالمجني عليهم كان يسير بسرعة كبيرة ولم ترى المجني عليهم من الزاوية التي كانت تسير بها، وتفاجئت بهم أمامها بعد انعطاف اللانش يميناً.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ما تردد على بعض الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي حول وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل مائي "جيت سكى" وقارب أفراد هوائي بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2، مما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين وهروب مرتكبة الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ لقسم شرطة مارينا بمديرية أمن مطروح بوقوع حادث تصادم بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2 بين "جيت سكى" قيادة "طالبة - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة" وقارب هوائي يستقله أربع أشخاص صيدلي "متوفى" – زوجته ونجليه "بهما إصابات متفرقة" إثر الحادث وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وتم ضبط المتسببة في الحادث في حينه، وبسؤالها أفادت باصطدامها بالمذكورين دون قصد .

وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.