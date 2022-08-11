شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة «التنمية الصناعية» يكشف شروط الحصول على الأراضى الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الأراضى الصناعية التي بها أعمال تطوير محتملة تم تسعيرها وعرض عدد منها بالمناطق الصناعية بنظام التمليك أو حق الانتفاع والذى يصل إلى 50 سنة، وبقيمة سنوية تعادل 5 % من قيمة الأرض ويتاح نظام لمن يريد التملك بعد ذلك.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى مصطفى شردى: من الشروط ألا تقل مدة عمل المصنع عن 5 سنوات، ونعمل حاليا حصرا للمصانع المتعثرة، لمعرفة أنواع التعثر سواء أكانت مشاكل تسويق أو غيره وبناء عليه نستطيع مساعدة المستثمرين.

وتابع: "لدينا حصرا من قبل للمصانع المتعثرة ومع المراجعة وجدنا أن جزءا بدأ في العمل من جديد، أقمنا وحدة بالهيئة لاستقبال الطلبات الصناعية، وهناك لجنة منوطة بتخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، بالإضافة إلى وحدة بمراجعة دراسات الجدوى، وإذا كان المشروع صغيرا يدخل المستثمر إلى المجمعات الصناعية لتوافر البنية التحتية".