شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لنقابة الأطباء حول إصابة 4 أفراد أمن وطبيب فى واقعة مستشفى النصر للتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إن مساء أمس الأربعاء، وقعت واقعة جديدة من التعدي على المنشآت الصحية والعاملين بها، حيث قام أحد المواطنين بالتعدي على العاملين على العاملين بمستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، وأحدث إصابات لأربعة أفراد أمن المستشفى وطبيب طوارئ الباطنة.

وفور علم نقابة الأطباء بحدوث الواقعة، تواصل د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء بالطبيب المعتدي عليه والذي أفاد بوقوع حادث الاعتداء حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء أمس الأربعاء، حيث فوجئ الطبيب عند خروجه من غرفة استقبال الباطنة بأحد المواطنين يخرج من غرفة الجراحة وقام المواطن باعتراض الطبيب والتعدي عليه بسلاح أبيض" مطواة" محدثاً به إصابة عبارة عن جرح غائر بالكتف الأيمن.

وقام الدكتور أحمد سمير مدير مستشفى النصر للتأمين الصحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الشرطة بواقعة التعدي على المستشفى والعاملين بها أثناء تأدية عملهم، كما قام د. محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي بالتواصل مع أفراد أمن المستشفى والطبيب والاطمئنان على سير الإجراءات القانونية.

وأضاف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن الطبيب بصحة جيدة ومتواجد بالمستشفى وأنه تم التنسيق معه لتقديم كافة أوجه الدعم النقابي له وحضور المستشار القانوني لنقابة الأطباء معه في تحقيقات النيابة العامة.

وأكد الدكتور أحمد حسين أن تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها وتنفيذها بكل حزم، أصبحت ضرورة قصوى وملحة، وطالب حسين الجهات التشريعية والتنفيذية بالوضع في الإعتبار أن التساهل في التعامل مع مثل هذه الوقائع سيؤدي إلى تطورها إلى ظاهرة.