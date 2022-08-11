ضبط 171 ألف كتاب دراسي خارجي بدون تفويض داخل مكتبة بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة الظاهر في القاهرة، ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدارسية دون الحصول على تفويض.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها، وضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 171700 كتاب دراسي خارجي لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.