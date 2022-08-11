الحماية المدنية تنقذ سكان شقة بكموبند شهير في الشيخ زايد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصدى رجال الدفاع المدني إلى نيران وحدة سكنية بكمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بالحي 14 كموبند الياسمين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مدير قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق في الشقة رقم 574، وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون امتداده للمجاورات مع تنفيذ عملية التبريد.