ضبط 90 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، في ضبط كمية كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر مستحضرات تجميل، مقيم بمحافظة الجيزة) بإدارة مخزن ملكه "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم ، واستغلاله فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل باستخدام خامات "مجهولة المصدر" ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ومقلدة لماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبطه، كما عُثر بداخل المخزن على (92٫400 ألف عبوة لمستحضرات تجميل مختلفة الأنواع)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.