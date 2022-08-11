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7 سبتمبر.. الحكم في استئناف محمد الملاح "المحلل الشرعي" على حبسه سنه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الخميس، الحكم في الاستئناف المقدم من محمد الملاح المعروف إعلاميًا بـ"المحلل الشرعي" على حكم الحبس والغرامة لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، عاقبت محمد الملاح بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا في مطلع نوفمبر من العام الماضي، عقب ظهور المتهم ببرنامج تليفزيوني بصحبة الإعلامي شريف عامر، ادَّعى خلاله أنه يعمل كمحلل شرعي، وأنه سبق زواجه بـ 33 امرأة مطلقة حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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