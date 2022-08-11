السيطرة على حريق داخل محل بفيصل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقَا شبَّ في أحد المحال التجارية بفيصل غرب المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من محل بشارع الثلاثني.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق في محل رقم 45 شارع الثلاثيني من شارع العشرين، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون امتداده للمجاورات مع تنفيذ عملية التبريد.