"ماما تعبانه تعالي شوفيها".. محاكمة شاب متهم باغتصاب خطيبته 2 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة المتهم باغتصاب خطيبته داخل منزله بمنطقة حلوان، مستغلًا زيارتها له في منزله وتواجدهما بمفردهما، تحت تأثير أقراص مُخدرة وضعها لها في كوب من العصير، إلى جلسة 2 أكتوبر؛ للمستندات.

البداية بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا باكتشاف عامل حمل ابنته، 18 سنة، وأخبرته بتعرضها للاغتصاب على يد خطيبها "ع. خ"، 25 سنة، الذي استغل زيارتها له في منزله، ووضع لها أقراصًا مخدرة في كوب العصير، وارتكب فعلته خلال كونها تحت تأثير المواد المخدرة

وكشفت التحريات أن الشاب استدرج خطيبته لمنزله بحجة الاطمئنان على والدته "ماما تعبانه تعالي شوفيها"، وعقب وصولها منزله وضع لها أقراصًا مخدرة داخل كوب عصير، وقدمه لها حتى فقدت وعيها، ثم اغتصبها وأفقدها عذريتها، وعقب استعادة وعيها هددها إن كشفت عن ما حدث وطلب منها ألا تخبر أسرتها بما حدث، وأخفت الفتاة حملها لنحو 7 أشهر حتى اكتشف والدها حملها، وأقرت بأن خطيبها وراء حملها.