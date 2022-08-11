طقس 6 أيام مقبلة.. الأرصاد تحذر من التعرض المباشر للشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس على مدار 6 أيام مقبلة اعتبارا من الجمعة 12 أغسطس وحتى الأربعاء 17 أغسطس 2022.

ومن المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

ويكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب ابلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.