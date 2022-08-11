رأيه الشخصي.. "قومي حقوق الإنسان" يتبرأ من تصريحات أحد أعضائه عن أوضاع السجون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تبرأ المجلس القومي لحقوق الإنسان من التصريحات التي تم تداولها على لسان أحد أعضائه حول أوضاع السجون في مصر.

وقال المجلس، في بيان رسمي، اليوم الخميس: هناك تعمدا للتناول المغلوط لبعض تصريحات وتحركات المجلس المتعلقة بقضايا السجون ومقار الاحتجاز وإقحام هذه التصريحات في سياق تعليقات غير مقبولة على بعض قرارات النيابة العامة ونتائج تحقيقاتها.

وأكد المجلس، في بيانه، على ما يلي:

1- المجلس يطمئن تماما لنتائج تحقيقات النيابة العامة فيما يُثار عن وقائع وفاة لبعض المحتجزين وآخرها واقعة وفاة المحبوس احتياطيا مصطفى منتصر، الشهير بـ "ديشه" بقسم ثالث المنتزه على ذمة القضية رقم 12810/2022 جنايات المنتزه "إحراز وحيازة مواد مخدرة" والذى انتهى إلى نفي وجود شبهة جنائية، وتم إعلان كافة نتائج تحقيقاتها للرأي العام من خلال بيان مفصل تضمن شهادات 28 محتجزا ومعاينة غرفة الحجز ونتائج تحليل الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

2- المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ خطة طموحة لزيارة السجون ومتابعة خطة الإحلال التي تنفذها وزارة الداخلية ويطمئن تماما للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن، ويشيد بالتطور في توفير مقومات احترام وتعزيز حقوق نزلاء مراكز التأهيل، وحتى الآن أجرى المجلس زيارات معمقة لـ 7 مجمعات سجون.

3- ما صدر مؤخرا من تصريحات على لسان أحد أعضاء المجلس حول الأوضاع بالسجون يُعبر عن رأيه الشخصي ولا يُعبر عن رأي المجلس.

ويهيب المجلس بوسائل الإعلام والصحفيين الاعتماد على البيانات والتصريحات التي تصدر عن المجلس ومكتبه الإعلامي وتُنشر عبر موقعه الرسمي وصفحته الرسمية الموثقة NCHR.eg دون غيرهما.