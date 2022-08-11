شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تستقبل الدكتور سلامة داود القائم بأعمال رئيس الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة الأزهر اليوم، الدكتور سلامة جمعة علي داود، رئيس جامعة الأزهر الجديد، والذي صدر له قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، بتكليفه للقيام بعمل رئيس الجامعة اعتبارًا من اليوم الخميس 11 من أغسطس 2022م

وكان في مقدمة مستقبلي الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة الجديد، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة المنتهية ولايته، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، و سعيد محمد علي عبد الرحيم، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، إضافة إلى عديد من عمداء ووكلاء الكليات، والمديرين العموم، ومديري الإدارات.

قدم الجميع لرئيس الجامعة الجديد التهنئة بثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر به رئيسًا لجامعة الأزهر، سائلين المولى -عز وجل- أن يوفقه للنهوض والارتقاء بالجامعة بجميع قطاعاتها بالقاهرة والأقاليم في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة الأزهر الجديد تدرج في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد عام 1989م، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) فى قسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد فى كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمى وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) فعين مدرسًا بذات القسم والكلية علم 1998م، ثم رقي إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 2002م.

وعمل الدكتور سلامة داود بوظيفة أستاذ مشارك في جامعة أم القرى بفرع القُنْفُذَة من 2003- 2014م، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود عام 2015م، وتولى منصب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاي البارود لشئون التعليم والطلاب في 2016م، وعميدًا لذات الكلية في عام 2019م.

ويشغل الدكتور سلامة داود عضوية عدد من اللجان، منها: لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المعتمدة من فضيلة شيخ الأزهر لمركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة الخطط والمناهج بجامعة الأزهر، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الإجازة العالية، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الدراسات العليا.

كما نشر الدكتور سلامة داود عددًا من الكتب والمؤلفات بدور النشر المحلية والعربية، وله عشرات البحوث بالمجلات العلمية المحكمة، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) داخل جامعة الأزهر وخارجها، وشارك فى عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، هذا وقد نهض التعليم الأزهري قبل الجامعي خلال فترة رئاسته لقطاع المعاهد الأزهرية نهضة غير مسبوقة؛ نظرًا لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مختلف المجالات العلمية.