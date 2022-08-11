شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زراعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغبات التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت كلية الزراعة جامعة عين شمس طلاب المرحلة الأولى بمعاملها وذلك لاجراء التنسيق الإلكترونى بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى 2022 / 2023 ، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، أن معامل الكلية مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي ويقوم عليها مجموعة من الموظفين المدربين وذوى الخبرة لإرشاد الطلاب بصورة صحيحة عن الكليات التى تتناسب مع مجموعهم بالثانوية العامة، لافتا إلى أن الكلية حريصة على توفير كل سبل الراحة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب والوافدين إليها

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتينى رئيس الجامعة وإشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جهزت 14 معملا لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق فى خمس كليات هى: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

كما خصصت الجامعة لأول مرة معملاً لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، تم تجهيزه تقنياً وبشرياً لتقديم كافة أوجه المساعدة والنصح والإرشاد في التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكتروني.