شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تخاطب التنظيم والإدارة لتوفير درجات مالية لمستشفيات قصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء اليوم الخميس، الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لدراسة زيادة الدرجات المالية المخصصة لمستشفيات جامعة القاهرة لتتمكن المستشفيات من زيادة أعداد الأطباء الشاغلين لوظيفة أطباء مقيمين بالتخصصات الطبية المختلفة.

وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء في خطابه إلى الدكتور صالح الشيخ أن مستشفيات القصر العيني اضطرت للإعلان عن شغل وظائف أطباء مقيمين في التخصصات الطبية المختلفة بأعداد أقل من التي تحتاجها الأقسام الإكلينيكية فعلياً، وذلك نظراً لعدم وجود درجات مالية كافية، وأشار الدكتور حسين خيري في خطابه أن أعداد الأطباء التي شملها الإعلان أقل بحوالي مائة طبيب عما تم الإعلان عنه العام الماضي.

وأكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء في خطابه إلى د. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المجتمع المصري في أمس الحاجة إلى زيادة أعداد الأطباء المدربين والمؤهلين للعمل في القطاع الحكومي، وطلب أن يتم دراسة احتياجات المستشفيات الجامعية الفعلية من الأطباء وتوفير درجات مالية كافية لهذه الاحتياجات.