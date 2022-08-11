شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقه الدولى برئاسة جابر موسى مدير الجمرك بالتنسيقمع البحث الجنائى بمطار الغردقة من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة والقرارالجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثيهوالثقافية والتراثية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاتهوقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على مذكرة مشتركة من إدارة البحث الجنائى بمطار الغردقة وإدارة تفتيش الركاببالجمرك بالإشتباه فى محاولة راكب إسترالى الجنسية تهريب أشياء مخالفة حال سفرهإلى تركيا على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية.

وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الجمرك قام بتكليف عادل قرنى مأمور الجمركومحمد رسلان مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب بحضور هانى حافظ من الأمن الجمركىفتبين وجود 16 عملة معدنية قديمة تم الشك فى أثريتها وعرضها على إدارة المنافذ الأثريةبالبحر الأحمر ومطار الغردقة فأفادت بأنها عملات نقدية معدنية أثرية ترجع لعصر الملكقسطنطين الأول والعصر اليونانى والرومانى والإسلامى وتخضع لقانون حماية الآثار.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير محضرضبط جمركى رقم 16 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرىهابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وقام بالجرد والتحريز لجنة من محمد عبد الحليم وحسن فتحى.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.