شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس تفتح 3 معامل لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد معامل كلية الآداب بجامعة عين شمس ، توافد طلاب المرحلة الأولى لأعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات 2022 / 2023، لتسجيل الرغبات فى أول أيام المرحلة الأولى للتنسيق .

وأكدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية ووكيلة شئون التعليم والطلاب، أن الكلية بالتنسيق مع إدارة الجامعة، توفر معامل الحاسب الآلي ، والتي تبلغ 3 معامل، بطاقة استيعابية 90 جهاز حاسب آلى مزود بخدمة الانترنت وماكينات الطباعة، ويتم توزيع الطلاب عليها مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت الكلية بتوفير مجموعة من الارشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل ، ويتم توفير الخدمة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا .

و أضافت أن إدارة الكلية تستعد لاستقبال الطلاب وتوفر لهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم ، كما قامت الكلية بعمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم من خلال تخصيص معمل الحاسب الآلى الخاص بمركز الإبصار الإلكتروني الذي يحتوى على 60 جهاز كمبيوتر مزود ايضا بخدمة الانترنت والطابعات، وكذلك تخصيص أماكن لانتظار أولياء الأمور والمرافقين .

وأشارت " كامل" إلى وضع التعليمات والإرشادات المتعلقة بشروط المرحلة ، على الشاشات واللوحات الإعلانية بالكلية ، بالإضافة إلى توفير فريق عمل مكون من 53 فرد تحت إشراف وحدة تكنولوجيا المعلومات برئاسة د. معوض بدوى ، ووحدة النظم الجغرافية برئاسة د. محمود خضر، وهذا الفريق مدرب على توجيه و إرشاد الطلاب إلى كيفية التعامل مع الموقع الالكترونى للتنسيق وقواعد اختيار الرغبات وخطوات التسجيل حتى الوصول إلى مرحلة طباعة استمارة الرغبات بعد تسجيلها على الموقع.

وأكدت " القائم بأعمال عميد الكلية" على أن هذه الخدمة تقدم للطلاب مجانا ، كما تعد الكلية رائدة في تقديم هذه الخدمة منذ عام 2008 ويتم تطويرها بشكل سنوى بما يتوافق مع التطور التكنولوجى والتحول الرقمى، كما يتم الإعلان يوميا عن أعداد الطلاب الذين يستفيدون من هذه الخدمة طوال أيام التنسيق.