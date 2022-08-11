شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة تنس الطاولة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعداداهم لتأمين بطولة الجمهورية المفتوحة الأولى لتنس الطاولة فردى رجال وسيدات وأنسات وشباب 19 سنة. وانتشرت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية بصالة 4 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، لتأمين البطولة التي تنطلق من 11 أغسطس حتى 16 من نفس الشهر. وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين اللاعبين والجماهير والضيوف وأبواب الدخول والخروج وخلق مناخ آمن للجميع.