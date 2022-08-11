التأمين الصحى الشامل: الاعتماد على الذكاء الاصطناعى لتقديم خدمات متطورة للمنتفعين

وأوضح حسام صادق فى تصريحات اليوم أن الاستدامة المالية لتطبيق المنظومة الصحية تضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالاضافة إلى جودة الأماكن التي تقدم الخدمة الصحية.

وأوضح أن الدواء يمثل جزء هام جدا في منظومة تكامل الخدمات الصحية ، موضحاً أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ضمن خططتها استدامة توافر جميع الأدوية الحديثة التي تساهم فى الشفاء السريع .

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على تطبيق كافة التطبيقات التكنولوجية التى تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وهو ما يتوافق مع معايير الجودة العالمية مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل حاليا مطبقة فى محافظات الأقصر وبورسعيد والاسماعيلية.